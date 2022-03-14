竹山秀傳員工捐冠軍獎金 買物資伸援烏克蘭難民

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俄羅斯入侵烏克蘭爆發戰事，超過百萬名烏克蘭難民逃離家園，生活物資匱乏，竹山秀傳醫院復健科員工將評比冠軍獎金捐出買物資，義舉吸引其他部門響應，募得價值約新台幣10萬元的物資，14日寄給外交部。（竹山秀傳醫院提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 111年3月14日

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（中央社記者蕭博陽南投縣14日電）幫助俄烏戰爭難民，竹山秀傳醫院復健科員工將評比冠軍獎金捐出買物資，義舉吸引其他部門響應，總計募得毛毯、餅乾、紙尿褲等特定物資，價值約10萬元，今天傍晚寄給外交部。

俄羅斯入侵烏克蘭爆發戰事，超過百萬名烏克蘭難民逃離家園，生活物資匱乏，亟待世界各國伸援相助，外交部3月7日至18日，開放接受民間捐贈物資，募集完成後寄送至鄰近烏克蘭的歐洲國家，透過當地救濟單位照料烏克蘭難民；只限官網清單所列物資及藥品。

竹山秀傳醫院復健科參加院內「醫院品質改善計畫」評比得到第1名，獲頒新台幣1萬元獎金，復健科全體人員毫不猶豫一致同意用獎金購買物資送愛到烏克蘭，消息傳出，護理部、社工科、會計、出納、管理中心、門診、公關室再響應，最後募得數十箱物資。

院方預計傍晚寄物資到外交部，院長莊碧焜接受媒體聯訪說，同事熱烈義舉讓他很感動，加碼捐款購買物資，超過60名員工主動響應，雖只是盡一點綿薄之力，卻看見竹秀醫護人員不僅在醫療上盡心盡力，更能關注國際大事，付出愛心關懷人道，人性光明面難能可貴。

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副院長蔡味娟說，物資由員工捐款購買或直接捐出，包含被子、毛毯、輪椅、雨衣、蠟燭、餅乾口糧、奶粉、成人及嬰幼兒紙尿褲、婦女衛生棉、醫療口罩等，整理後寄至外交部，與所有人的愛心一起送到烏克蘭，同事也在箱子寫下加油、祝福字句，希望戰事快結束。

復健科組長錢怡君說，自己高一時遇集集大地震，很多地方交通中斷，物資經由空投才送到災民手中，而COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後，醫院也收到各界愛心物資鼓勵，為回報社會愛心，科內同事決定用獎金買物資，希望幫助烏克蘭人民。（編輯：黃世雅）1110314