桃園新增1本土確診案 職場採檢99人全陰性

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（中央社記者吳睿騏桃園14日電）桃園市政府表示，桃園市今天新增1例本土確診案，市府已完成同住家人及友人7名接觸者採檢結果都是陰性，另有1人檢驗中，職場採檢99人皆為陰性，這起確診案共匡列居隔60人。

桃園市政府下午發布新聞稿表示，中央流行疫情指揮中心下午公布桃園市新增1例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土個案，另有6例境外移入個案，年齡分布10歲至50多歲，其中境外2例為落地採檢陽性，4例為居家檢疫期間採檢陽性確診。

衛生局長王文彥在新聞稿中表示，本土確診的案21440為30歲男性，Ct值30，2月27日中午曾與台北市確診個案21359及其家人在餐廳用餐，3月11日因案21359確診通知，由衛生局安排採檢確診，並完成同住家人及友人7名接觸者採檢，結果皆為陰性，尚有1名親友檢驗中。

另外，市府在3月13日也安排進行案21440的職場採檢共計99人，檢驗結果皆為陰性，這起確診案共匡列居家隔離60人。

王文彥指出，桃園社區採檢站今天共採檢112人正在檢驗中，市府持續進行社區健康監測，並開設中壢區中正公園及桃園區中路公園2處採檢站，提醒民眾曾出入確診者足跡場所，或覺得有採檢必要，可至社區採檢站採檢。

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新聞處長詹賀舜表示，今天公布的桃園個案21440公共場所足跡，包含7日下午5時43分曾到龍潭區中正路「黑風堂丼飯」；8日下午5時39分至龍潭區北龍路「肯德基龍潭北龍餐廳」；9日下午5時34分至龍潭區北龍路「麥當勞桃園龍潭店」。

詹賀舜提醒，市民朋友如曾出入相關場所，請於足跡重疊次日起14天，進行自我健康監測，期間如出現發燒、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、打噴嚏、流鼻水、疲勞等疑似症狀，請儘速撥打1922或0800-033-355防疫專線通報，並至醫療院所採檢，勿搭乘大眾運輸，就醫時請主動告知醫護人員相關接觸史。（編輯：李錫璋）1110314