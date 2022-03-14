中山大學高屏就業博覽會 半導體、金融科技業搶人才

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「2022年高屏就業博覽會」以「薪動未來」為主題，14日起連5天在中山大學菩提樹廣場登場，吸引95家知名企業參展，釋出8000多個職缺。中央社記者曾以寧攝 111年3月14日

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（中央社記者曾以寧高雄14日電）「2022年高屏就業博覽會」今起連5天在中山大學菩提樹廣場登場，吸引95家知名企業參展，釋出8000多個職缺，並有半導體、金融科技業廠商尋找人才，最高年薪上看200萬元。

國立中山大學今天開始在校園菩提樹廣場舉辦「2022年高屏就業博覽會」，以「薪動未來」為主題，並考量COVID-19防疫依產業分5天舉辦，吸引共95家知名企業參展，釋出8000多個職缺。現場也有高雄市政府勞工局訓練就業中心、青年局與勞動部青年職涯發展中心等公部門參與，提供同學職涯發展與就業諮詢。

中山大學資料說明，14、15日參展企業以金融、服務、資通訊為主；16到18日則以科技、製造、公部門為主。其中以科技業開出待遇最優，尤其是半導體相關產業，年薪上看新台幣200萬元；也有金融業釋出儲備幹部類型職缺，碩士畢業生年薪上看100萬元。且近年金融科技（FinTech）興起，玉山金控、合作金庫等企業除開出營運領域職缺，也尋找資安、人工智慧、大數據分析、區塊鏈等領域人才。

半導體相關產業部分，聯發科今年是首度到中山大學徵才，預計招募超過2000名對5G、AI、無線通訊、智慧聯通及元宇宙領域的頂尖人才，碩士畢業生年薪上看200萬元。

台積電、聯電、艾司摩爾（ASML）、日月光、鴻海等科技大廠也大舉徵才千人以上。其中台積電大學畢業生起薪4.5萬元，碩士畢業生起薪5.6萬元，博士畢業生起薪6萬元以上，加上季獎金，年薪上看200萬元；鴻海則是大學畢業生起薪4.5萬元，碩士畢業生起薪5.2萬元，博士畢業生起薪6萬元以上。

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中山大學副校長黃義佑指出， COVID-19（2019冠狀病毒疾病）後疫情與5G時代來臨，筆電、平板與網路通訊等電子產品需求強勁，加上中美貿易戰催生半導體轉單及拉貨效應，台灣半導體與IC產業產值規模將創新高，推升企業對人才的強勁需求。

中山大學表示，希望藉由就業博覽會，協助在校生與求職者了解產業動態與徵才需求，提早作好職涯與就業規劃，找到適才適所的工作。（編輯：黃世雅）1110314