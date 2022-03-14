水頭商港旅服中心 6月完成首階段里程碑

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（中央社記者黃慧敏金門縣14日電）金門水頭港大型旅客服務中心工程今天舉行岸間廊道鋼構立柱祝禱儀式，工程推進到建築本體。縣港務處表示，預定6月上旬達成「旅服中心1樓樓地板RC結構」第1階段里程碑。

這項岸間廊道鋼構立柱工程今天舉行祝禱儀式，由港務處長何佩舉及承商永青營造工程公司董事長曾國進率施工團隊共同焚香，祝禱後續工程順利。

何佩舉表示，未來大型旅客服務中心佇立於水頭港新港區南岸，規畫為4層樓鋼構，總樓地板面積約3萬6000平方公尺，1樓規劃為入境層，3樓為出境層，實現完善分流規劃，內部空間寬敞明亮，大幅提升航廈服務水準，帶動地區產業發展。

港務處說明，雖然目前營造環境受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情衝擊、原物料人力短缺影響，但工程在過去1年克服基樁及樁帽等地底基礎工程施作，目前已往建築本體施作，工廠端也同步持續加工鋼構，多個工作面同時展開重疊施作，並持續督促廠商趕工。

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港務處指出，岸肩廊道鋼構立柱是3月份施工進度一大節點，接續將於6月上旬達成第1階段里程碑「完成旅客服務中心1樓樓地板RC結構」為目標；未來配合中央疫情控制下，在完工後與對岸廈門五通3期新碼頭展開復航作業與對接，提供兩岸優質小三通服務品質。

依港務處資訊，去年2月23日開工的水頭港大型旅客服務中心工程，目前工程進度15.11%，逐步完成基礎工程，開始進行鋼構吊裝施工。（編輯：孫承武）1110314