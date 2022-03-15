台南市公共費用行動支付件數 3年成長119%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南15日電）行動支付是台南市政府的標竿計畫之一，台南市府統計，台南市各項公共費用採行動支付繳費總件數，從民國108年152萬餘件增至110年333萬餘件，成長119%。

台南市政府財政稅務局今天在市政會議說明行動支付推動成果，台南市長黃偉哲表示，行動支付是城市現代化指標之一，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間，更讓民眾感受行動支付的便利及安全性，但行動支付必須有相關資安配套，強化交易安全。

台南市政府發布新聞稿指出，台南市各項公共費用採行動支付繳費總件數，從108年152萬餘件增至110年333萬餘件，成長119%。顯示民眾開始習慣，以行動支付繳納相關規費。

以台南行動支付件數而言，增長最多的是停車繳費，從108年135萬餘件增至110年277萬餘件，古蹟門票行動繳費也從108年11萬餘件增至110年36萬餘件；以成長率來看，成長最多的是學雜費繳費，成長率421%，其次是地方稅件數成長296%及地政規費件數成長242%。

財稅局指出，市府積極拓展提供行動支付服務的公共場域，目前已包括交通運輸、醫療院所、各局處行政規費、學校及文化場館、文化觀光委外場所等5大領域。

另外，台南市自109年9月起，將規費罰鍰系統導入行動支付，未來與智慧發展中心「一站式整合服務平台」介接後，將可提供此平台行動支付繳費功能。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

在輔導業者導入行動支付方面，去年輔導商圈店家2489家，較108年411家成長505%；市場及夜市可接受行動支付的攤數共1000攤，較109年24攤成長4067%；全市24家觀光工廠中，已有20家導入行動支付服務。台南市連鎖業、零售及餐飲業可行動支付店家逾1萬3000家。

此外，台南市已有52家旅館、36家民宿、走馬瀨休閒農場、全市14家農會超市等提供行動支付。（編輯：戴光育）1110315