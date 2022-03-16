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台灣中油送愛竹山 捐30組再生電腦助數位教學

2022/3/16 17:03（3/16 17:31 更新）
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南投縣竹山鎮公所16日獲台灣中油公司捐贈30組再生電腦，作為鎮內國小數位教學，盼縮短城鄉學習落差，也落實資源循環再利用。（竹山鎮公所提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 111年3月16日
南投縣竹山鎮公所16日獲台灣中油公司捐贈30組再生電腦，作為鎮內國小數位教學，盼縮短城鄉學習落差，也落實資源循環再利用。（竹山鎮公所提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 111年3月16日
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（中央社記者蕭博陽南投縣16日電）資源循環再利用，南投縣竹山鎮公所今天獲台灣中油公司捐贈30組再生電腦，作為鎮內國小數位教學；這些電腦雖使用逾5、6年，經重新整理硬體及清空硬碟資料，效能仍保持良好。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情導致數位教學及視訊課程硬體需求大幅提升，有鑑於偏遠國小受限資金無法添購設備，台灣中油公司重新整理電腦、螢幕、鍵盤、滑鼠等配備後，捐贈「再生電腦」給偏遠地區學童使用，縮短城鄉學習落差，也落實資源循環再利用。

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台灣中油公司油品行銷事業部台中營業處今天捐贈30組電腦給竹山鎮公所，由竹山鎮長陳東睦代表接受，陳東睦致詞說，後續供大鞍、鯉魚、桶頭、瑞竹、秀林國小推動數位學習，中油還貼心準備200組蠟筆送這5所國小全部學童，期許孩子揮灑創意畫出可愛作品。

台中營業處副處長詹弘炎說，這些電腦都是使用約5年、6年的設備，雖然達資產年限，但效能都保持正常、硬體規格也不差，如這次捐出電腦的中央處理器為i5等級，捐出前清空硬碟資料，中油希望透過捐贈「再生電腦」吸引更多單位投入資源循環再利用。（編輯：謝雅竹）1110316

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