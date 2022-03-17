萬大線樹林土城段4度流標 新北：持續與台北檢討中

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（中央社記者沈佩瑤新北17日電）台北捷運萬大線工程中樹林段與土城段，去年至今招標4度流標。新北捷運局今天說，上午與台北市協商後，針對是否追加預算、減項發包等，仍持續檢討中，會再擇期討論。

新北市政府捷運工程局副局長林耀長告訴中央社記者，今天上午會商台北，討論是否再用增加預算方式處理或調整招標條件，透過合約條款，部分工項採後續擴充等方式，來提高誘因。

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林耀長說，因市場價格在烏俄戰爭後也有調整，報價不斷浮動，會商後還得各自帶回討論，會持續與主辦單位台北市政府捷運工程局第二區工程處檢討，盼能找出最妥適的處理方式。

北捷萬大樹林線第2期工程中土城段（CQ880區段標）及樹林段（CQ890區段標）分別從去年3月及5月開始公開招標，土城段預算從133億3958萬元調高到163億6056萬元，仍在10日第4度流標；樹林段預算從127億4558萬元調高到155億48萬元，也在8日第4度流標。（編輯：張銘坤）1110317