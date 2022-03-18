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竹市鼓勵自然葬 2023年底前樹葬園區免收規費

2022/3/18 16:33（3/18 16:46 更新）
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新竹市政府18日表示，為配合殯葬設施提升及民眾需求，進行殯葬管理自治條例法規修訂，18日獲議會通過，包含鼓勵環保自然葬、從竹市納骨塔遷至詠生樹樹葬園區免收使用規費等。（新竹市政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年3月18日
新竹市政府18日表示，為配合殯葬設施提升及民眾需求，進行殯葬管理自治條例法規修訂，18日獲議會通過，包含鼓勵環保自然葬、從竹市納骨塔遷至詠生樹樹葬園區免收使用規費等。（新竹市政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年3月18日
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（中央社記者郭宣彣新竹市18日電）新竹市議會今天通過新竹市殯葬管理自治條例修正案，修正重點包含鼓勵環保自然葬，市民在西元2023年12月31日以前使用樹葬園區，免收使用規費。

新竹市政府今天發布新聞稿表示，為配合殯葬設施提升以及民眾需求進行殯葬管理自治條例法規修訂，今天在議會通過，包含鼓勵環保自然葬、從竹市納骨塔遷出詠生樹樹葬園區免收使用規費等。

民政處長張力可表示，新竹市民以及市民配偶、直系血親二親等內親屬，在2023年12月31日以前，使用詠生樹樹葬園區均免收使用規費。此外，也訂定新建納骨塔「永恆之丘」塔位及神主牌使用規費，依樓層及高度，骨灰塔位為新台幣2至4萬元不等，神主牌位則為2萬元。

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民政處指出，為符合民眾反映夫妻櫃位需求，則增設納骨塔一櫃雙罐規定，並不限配偶、親屬身分，只要經得原申請人同意即可同櫃，第二罐免收使用規費。另，因應傳統風水擇日習俗，塔位設置暫厝區，骨灰暫厝1年1000元、骨骸暫厝1年2000元。

民政處表示，為利環保永續殯葬設施減量，也增訂塔位使用年限為30年，30年屆期後代可選擇再次繳納規費使用或遷往詠生樹樹葬園區。（編輯：張銘坤）1110318

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