鼓勵民眾運動 新竹縣推出爬飛鳳山抽好禮

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（中央社記者魯鋼駿新竹縣19日電）為鼓勵民眾登山運動，新竹縣政府推出「FUN慢遊飛鳳山」爬山集章抽獎活動，3月20日起民眾任選芎林鄉飛鳳山3條步道完成打卡集點任務，就有機會獲得限量好禮。

新竹縣長楊文科今天透過新聞稿表示，位在芎林鄉的飛鳳山高度423公尺，是新竹縣高人氣的郊山之一，其中觀日亭是飛鳳山的最高點，視野絕佳，天氣晴朗的時候能夠遠眺台北101大樓。

楊文科表示，此次新竹縣政府交通旅遊處與芎林鄉公所、芎林鄉農會合作推廣「FUN慢遊飛鳳山」活動，並搭配智慧集章APP，邀民眾一起來爬飛鳳山。

竹縣府交旅處長游志祥指出，新竹縣內有許多山林步道，前年推出竹縣山脈旅遊經典遊程，引起遊客熱烈迴響，也看見登山運動在竹縣的潛力。

游志祥說，本次活動搭配智慧集章APP，兼具健康促進與趣味性，鼓勵山友登山之餘也到芎林鄉走走，鄰近有造紙工作坊、香菇農場、古早味蛋糕等景點與特色美食，讓登山不只是體能的挑戰，也是文化體驗。

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竹縣府交旅處說明，活動時間從3月20日至4月20日止，民眾須先至活動網頁完成報名，並透過集章APP，搭配GPS定位，依循地圖顯示路徑，便可完成任務獲抽獎資格，活動三條路線分別為新鳳村森林步道2200公尺、觀日坪古道1800公尺及觀日坪古道2800公尺，共計10個打卡點。

交旅處指出，初級挑戰收集4個打卡點，獲芎林鄉在地番茄拉麵抽獎資格，共計抽600名；中級挑戰則須完成收集10個打卡點，好禮為新竹縣限定版皮皮獅抱枕，共計抽200名。活動詳情請上臉書「竹縣好好玩」粉絲專頁查詢。（編輯：張銘坤）1110319