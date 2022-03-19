採收作物餵動物體驗 新竹市動物園食物森林開課

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（中央社記者魯鋼駿新竹市19日電）新竹市立動物園食物森林的作物近期收成，園方舉辦系列課程，帶領親子認識動物營養、植物生態，並一起採收蔬菜後餵食動物，預計20日下午開放網路報名。

新竹市立動物園今天發新聞稿表示，食物森林為動物園裡的生態秘境，位於河馬樂樂展場對面，裡面栽培的植物都與動物、昆蟲息息相關。

園方指出，食物森林除了維持動物新鮮直送廚房的概念，增加作物多樣性，還有戶外蝴蝶蜜源區及獨角仙復育區，讓動物園內的食物森林成為一個兼具教育性、生態性、休憩型的環境教育場所。

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新竹市動物園長楊礎遠於稿中表示，為了推廣食物森林的起源，規畫系列免費教育課程，帶領民眾為動物盡一份心力，也將愛護環境、生態保育、循環永續等觀念帶給民眾。

楊礎遠指出，此次課程有3個主題，規劃6個梯次共有120位名額（大朋友60名、小朋友60名），將於3月20日下午1時開放網路報名，詳情請上臉書「新竹市立動物園 Hsinchu Zoo」粉絲專頁查詢。（編輯：黃世雅）1110319