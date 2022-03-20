新竹市OHCA病患完全康復率8.01% 全國第一

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新竹市政府20日表示，在消防局所有救護同仁、急救責任醫院及全體醫療指導醫師的指導與努力下，新竹市110年OHCA（到院前心肺功能停止）急救案件，完全康復率8.01%，全國第一，救活率31.41%，高於全國平均值。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年3月20日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市20日電）新竹市政府今天表示，據消防署資料，新竹市110年OHCA（到院前心肺功能停止）急救案件，完全康復率8.01%，全國第一，救活率31.41%，高於全國平均值。

竹市府今天發新聞稿表示，新竹市消防局110年緊急救護案件約1萬9000多件，送醫人數達1萬5000多人。

竹市府指出，在消防局所有救護同仁、急救責任醫院及全體醫療指導醫師的指導與努力下，緊急救護救活率從100年18.57%提升至110年31.41%；完全康復率則從100年0.4%提升至110年的8.01%，位居全國縣市之冠，更近乎全國平均康復率4.39%的2倍。

新竹市長林智堅於新聞稿中表示，竹市救護人員與設備逐年提升，高級救護技術員人數從105年16位成長至111年33位，救護車均配有自動心肺復甦機（LUCAS）、心臟電擊去顫器（AED），還有12導程心電圖機與影像式喉頭鏡等設備，未來將持續強化救護能量，守護市民健康。

林智堅表示，106年起市府每年皆編列經費遴派3至4位優秀消防同仁參加為期近一年訓練，以取得高級救護技術員證照，他上任後新竹市高級救護技術員人數更從105年16位，提升至111年達33位。

竹市消防局指出，119派遣員自105年起執行DA-CPR（線上CPR指導），透過報案內容評估患者意識及呼吸是否異常，進而電話指導施救者給予病人CPR按壓，如在公共場所，更指導取用心臟去顫電擊器（AED），在救護車到場前，把醫療急救啟動的時間往前，爭取黃金救命時間。

消防局說明，如119派遣員受理報案時評估為特殊、危急或OHCA個案，即通報分隊出動第3位救護員隨車出勤，並以EMT-P（高級救護技術員）為優先，能及早給予病患施行高級心臟救命術，提升現場急救處置量能。（編輯：方沛清）1110320