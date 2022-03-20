逛台南古蹟買月老商品 遊客助友脫單報喜

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台南市政府文化局開發「神明加特」系列商品，有遊客到山上花園水道博物館購買月老系列商品送給友人後，友人順利找到女友，特地傳訊向館方報喜。（台南市文化局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年3月20日

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（中央社記者楊思瑞台南20日電）台南市政府文化局開發「神明加特」系列商品，在各古蹟區販售相當受歡迎，有遊客到山上花園水道博物館購買月老系列商品送給友人後，友人順利找到女友，特地傳訊向館方致謝。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，這名遊客近日透過館方臉書粉絲專頁傳來訊息，指稱曾聽說有遊客到台南購買含有月老明星花露水、月老軟糖的「戀愛組合包」送給親戚，結果親戚的兒子成功脫單，因此今年年初到水道博物館參觀時，也買了一組回去送給友人。

館方人員指出，這名遊客表示，收到禮物的友人在今年3月白色情人節交到人生中第1名女朋友，讓大家感到興奮，因此傳訊與館方人員分享，也表達謝意。

館方人員指出，台南山上水道博物館園區廣大，戶外環境寬敞明亮，是郊外踏青、休閒旅遊好去處，目前正值各種花卉輪番綻放的春季，不論是求姻緣、約會或拍婚紗，都是很合適的選擇。

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台南市文化局長葉澤山表示，神明加持系列商品一直都是台南古蹟區很受歡迎的紀念品，其中以月老系列最熱門，可能因為愛情一向是最受人關注的運勢，月老明星花露水跟月老軟糖，送禮或自用兩相宜。

葉澤山表示，學生遊客最喜歡的神明加持商品是至聖點心麵以及魁星餅乾，親子客最愛買八家將乖乖，而天后可樂果則是老少咸宜，雖然已上市一段時間，但銷售熱度未減。（編輯：黃世雅）1110320