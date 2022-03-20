新北公益洗地板活動 盼助街友更生人重回職場

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（中央社記者王鴻國新北20日電）公益洗地板活動今天在新北市板橋435藝文特區舉辦，包括市長侯友宜和多個NGO團體成員都到場參與，盼藉由公益活動翻轉更生人、街友及受關懷青少年，重回職場。

這場公益洗地板活動是由新北市青年局媒介及文化局提供場地等方式所促成，包括NGO團體成員及街友等，在板橋435藝文特區清洗地板。侯友宜也挽起衣袖，使用洗地機及強力水柱清洗地板。

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侯友宜接受媒體聯訪時表示，希望藉由公益洗地板活動翻轉更生受保護人、街友及關懷青少年，與所有團體一起並肩作戰，幫助邊緣人重回社會，新北市有很多更生受保護人計畫，關懷青少年通報、關懷中心以及街友輔導就業計畫。

新北市青年局長錢念群表示，公益洗地板活動在宣示支持媒合更生人及街友重回職場及提供各種課程，同時也籍此呼籲更多年輕人一起加入NGO團體及參與各種公益活動，為社會營造更多正向積極力量。（編輯：方沛清）1110320

新北市政府青年局20日在板橋435藝文特區舉辦公益清潔活動，市長侯友宜（前左3）攜手作家林立青（前中）與NGO青年共同刷洗公共空間，推廣良善的活動。中央社記者王騰毅攝 111年3月20日