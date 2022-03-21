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提升房東申報租賃 高市議員籲修所得稅法分離課稅

2022/3/21 19:17
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（中央社記者蔡孟妤高雄21日電）落實居住正義，高市府提供租金補貼，但時代力量市議員林于凱說，房東不願申報租賃，房客拿不到補助，建議應修改所得稅法，讓租賃分離課稅，提高屋主申報誘因。

林于凱下午在高雄市議會質詢指出，即使市府興建提供逾1萬戶社會住宅，但高雄弱勢戶有約3萬戶，且還要兼顧青年需要，明顯供不應求。建議市府在興建社宅外，也應檢討租屋政策，才能讓更多需要的市民受惠。

林于凱說，市府去年編列逾新台幣1億元的預算推動「包租代管」，約1500戶受惠；租金補貼政策則投入約6.9億元預算，逾1萬6000戶受惠。但租金補貼跟包租代管，都面臨同樣問題，房東不願意申報租賃，房客拿不到補助。

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林于凱呼籲市長陳其邁支持中央修法，設立吹哨者條款，增加屋主隱匿不報的風險；同時修改所得稅法，讓租賃所得獨立課稅，以免併入綜合所得拉高屋主所得稅率，藉此提高屋主申報誘因。

陳其邁答詢說，「房子是用來住的，不是用來炒作」，因此市府推動囤房稅，相關自治條例已送到議會，盼能加速進行；未來囤房稅增加的部分，將用於租金補貼。他也表示，贊成修改所得稅法，朝租賃分離課稅方向進行。（編輯：黃世雅）1110321

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