醫療在地化展成效 金門化療執行率增幅達32.5%

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（中央社記者黃慧敏金門縣22日電）金門縣衛生局今天表示，衛生福利部金門醫院自民國108年7月設立癌症化療調劑室以來，110年全年執行數為110人次，相較前1年同期的83人次，增加達32.5%，醫療在地化展現成效。

縣衛生局發布新聞表示，依據衛福部公布109年度國人十大死因相關統計，癌症高居國人十大死因第1名，死亡率為每10萬人口212.7人；金門縣十大死因也以癌症居首，而這也是在地民眾轉診的最大原因。

衛生局表示，為達到「在地醫療」目的，除了持續推動「金門地區醫療給付效益提升計畫」（IDS）等計畫，以及醫療照護發展基金挹注金門醫院等措施外，近年來更積極推動西半島醫療專區、放射腫瘤中心及電子化制度性轉診平台，期望能提升金門縣醫療量能，降低民眾轉診，並減少轉診過程中可能遭遇的種種不便。

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衛生局長李錫鑫表示，其中，針對癌症治療的方向結合三大領域：手術治療、化學治療及放射治療，朝癌症醫療在地化施政目標，目前除致力外科手術量能提升與化學治療外，也持續向中央爭取金門地區建置放射治療設備。

新聞稿表示，落實在地醫療可降低縣籍民眾轉診舟車勞頓之苦並避免相關費用等支出，是縣府團隊施政目標。金門醫院癌症化療調劑室執行數由109年83人次提升到110年110人次，增加達32.5%，讓罹癌鄉親可以在縣內接受妥適治療，落實醫療在地化，也是患者的福音。（編輯：謝雅竹）1110322