銷路逐漸打開 台灣2萬顆冷凍鳳梨釋迦封櫃運日

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農委會23日下午在高雄舉辦「台灣凍好釋，全年皆好事」記者會，前農委會主委曹啟鴻（左3）等人出席，見證2萬顆冷凍鳳梨釋迦封櫃，將以海運方式運往神戶與橫濱。中央社記者蔡孟妤攝 111年3月23日

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（中央社記者蔡孟妤高雄23日電）台灣冷凍鳳梨釋迦口感類似冰淇淋，深受日本消費者喜愛，今天有2萬顆冷凍鳳梨釋迦封櫃，將以海運方式運往神戶與橫濱。農委會表示，將持續輔導業者把鳳梨釋迦製成冷凍商品外銷供貨。

農委會今天下午在高雄舉辦「台灣凍好釋，全年皆好事」記者會，農委會前主委曹啟鴻等人出席，見證2萬顆冷凍鳳梨釋迦封櫃，將以海運方式運往神戶與橫濱。

農委會表示，因應中國去年暫停台灣釋迦與蓮霧進口，農委會積極採取內銷、外銷及加工等措施，穩定農民收益。

農委會台東區農業改良場開發「全果冷凍鳳梨釋迦」新技術，藉以突破日本等重要目標市場的檢疫障礙，經過催熟後以負40度急速冷凍，搭配真空包裝，維持冷凍果品的衛生安全，可延長銷售期達6個月以上。

農委會表示，在積極拓銷海外市場的努力下，生鮮鳳梨釋迦出口已達3442.5公噸，而冷凍鳳梨釋迦全果、切丁及切塊產品也陸續在日本通路及跨境電商平台鋪貨。

由於冷凍鳳梨釋迦口感類似冰淇淋滑順可口，深受日本消費者喜愛，銷路已逐漸打開，至今冷凍鳳梨釋迦也已外銷220.5公噸。

農委會指出，未來將持續輔導食品加工廠到產地收購，將盛產期優質的鳳梨釋迦製成冷凍商品保存，希望能夠全年外銷供貨不受限，讓全世界更多消費者品嚐到台灣鳳梨釋迦的美味。（編輯：黃世雅）1110323