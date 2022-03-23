熱脹冷縮加地震 彰化員林消防分隊磁磚剝落

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彰化縣消防局員林消防分隊部2樓外牆磁磚受23日凌晨地震影響剝落，消防局第2大隊長葉明波受訪表示，員林消防分隊部已有30年歷史，外牆磁磚因熱脹冷縮加上地震，才會掉落，所幸無人受傷，將儘快修復。（民眾提供）中央社記者吳哲豪傳真 111年3月23日

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（中央社記者吳哲豪彰化23日電）台灣東部今天凌晨發生地震，彰化縣消防局員林消防分隊2樓外牆磁磚剝落；員林分隊指出，隊部已有30年歷史，磁磚可能因熱脹冷縮加上地震，才會掉落，所幸無人受傷。

中央氣象局發布訊息指出，凌晨1時41分發生芮氏規模6.6地震，地震深度30.6公里，震央位於花蓮縣政府南方62.6公里處，花東地區後續餘震不斷，台東長濱鄉、東河鄉多處路段邊坡坍方或出現落石，花蓮玉里鎮玉興橋拓寬工程橋面也被震垮。

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受地震影響，彰化消防局員林消防分隊部2樓外牆磁磚也剝落；彰化消防局第2大隊長葉明波接受媒體聯訪說，員林消防分隊部已有30年歷史，外牆磁磚因熱脹冷縮加上地震，才會掉落，幸好沒有人受傷，將儘快修復。

除了彰化消防局員林消防分隊大樓外牆磁磚剝落外，也有民眾在臉書貼影片分享地震發生時的狀況，像是位在福興鄉彰鹿路口的監視器，也拍下路口上下跳動畫面，讓人看得怵目驚心。（編輯：黃世雅）1110323