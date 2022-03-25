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社會住宅2/38

汐止區文高用地解編 規劃興建約900戶社會住宅

2022/3/25 11:56
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（中央社記者沈佩瑤新北25日電）新北市城鄉局今天表示，經盤點具開發可行性國有土地，將汐止區文高用地予以解編，未來將優先興建社會住宅約900戶，有助於鼓勵年青人口在地就業及生活，28日起公開展覽30天。

新北市政府城鄉發展局今天發布新聞稿指出，配合中央推動社會住宅政策，經盤點具有開發可行性國有土地，並銜接公保地解編政策，將汐止區文高用地予以解編，其中南側屬公有土地部分，未來將優先興建社會住宅。

城鄉發展局長黃國峰在新聞稿中表示，汐止區文高用地及其周邊土地現況作鐵皮屋、倉儲、宮廟、雜草及空地使用，土地使用效益不彰且環境髒亂，未來將新增約900戶社會住宅，有助鼓勵年青人口在地就業及生活。

城鄉局都市計畫科科長鄭博仁說明，這次檢討變更面積約4.1952公頃，將規劃社會福利設施、住宅區、公園及其他公共設施用地等，提供多元化空間。

城鄉局表示，本案將自28日起開始公開展覽30天，並預計於4月15日上午10時在汐止區公所舉辦說明會。（編輯：方沛清）1110325

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