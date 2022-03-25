更多編輯台推薦新聞：
男性口服避孕藥將人體試驗 動物實驗成功率99%副作用低
科技

男性口服避孕藥將人體試驗 動物實驗成功率99%副作用低

健保投保上限最快5月調高 13萬人每月多繳116至1939元
生活

健保投保上限最快5月調高 13萬人每月多繳116至1939元

澤倫斯基善用社群溝通抗俄龐大軍力 撼動人心演說精華一次看
國際

澤倫斯基善用社群溝通抗俄龐大軍力 撼動人心演說精華一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

種花也被俄烏戰爭波及 台東青農盼和平

2022/3/25 14:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者盧太城台東縣25日電）在台東培育扶桑花、孤挺花苗的青農湯棋翔，主要市場是烏克蘭和俄羅斯，意外成為俄烏戰爭的受害者，不少歐洲包裹被退回，他今天感嘆「沒想到種花也會被戰爭波及」。

苗圃內孤挺花正盛開，湯棋翔細心地整理。他說，最近寄到國外的包裹都被退回，尤其烏克蘭和俄羅斯這些大客戶，郵務人員告訴他「戰爭無法寄送」，退件只能放在倉庫，或開發其他國家市場。

湯棋翔說，9年前回台東創立「樂芙種苗」，培育扶桑花、孤挺花種苗，已銷售100多個國家，其中俄羅斯、烏克蘭都是主要客戶，俄國客戶每年跟他購買超過新台幣60萬元種苗，「真的沒想到，種花做生意會被戰爭波及！」

31歲的湯棋翔，大學讀藝術，因為常逛建國花市，畢業後決定創業種花，現就讀屏科大農園所，長期種植扶桑、孤挺花卉販售、品種研發，考量台東花卉運送外地運費太高，近幾年主要業務朝新品種研發，種苗外銷。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

湯棋翔指出，因應客戶需求喜好，培育特定顏色、品種花卉種苗，像俄羅斯、烏克蘭客戶買孤挺、朱槿花種苗，不愛大型花瓣，比較喜歡纖細、紫色、藍色花，尤其北方國家無法生產南方花卉，很喜歡購買台灣種苗在自家溫室培育販售。

未料，2年前遇到COVID-19（2019冠狀病毒疾病） 疫情，世界航運物流阻滯，營業額下降70%，這個月又因為俄烏戰爭，不少歐洲包裹被退回。湯棋翔說，真心希望戰爭盡快落幕，世界和平才能繼續做生意。（編輯：郭諭儒）1110325

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族