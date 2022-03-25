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嘉義市免費婦癌篩檢開跑 最高可獲500元禮券

2022/3/25 15:10（3/25 15:36 更新）
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嘉義市寵愛桃城水姑娘免費婦癌篩檢活動，25日由市長黃敏惠（2排右4）揭幕，活動自即日起至9月30日，凡居住在嘉義市30歲以上女性民眾，可前往市府合作的美容美髮美體美甲店家索取篩檢券。中央社記者黃國芳攝 111年3月25日
嘉義市寵愛桃城水姑娘免費婦癌篩檢活動，25日由市長黃敏惠（2排右4）揭幕，活動自即日起至9月30日，凡居住在嘉義市30歲以上女性民眾，可前往市府合作的美容美髮美體美甲店家索取篩檢券。中央社記者黃國芳攝 111年3月25日
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（中央社記者黃國芳嘉義市25日電）嘉義市辦理免費婦癌篩檢，30歲以上女性市民可前往市府合作的美容美髮美體美甲店家索取篩檢券，完成子宮頸抹片、乳房攝影篩檢，最高可獲得價值新台幣500元禮券。

嘉義市寵愛桃城水姑娘免費婦癌篩檢活動，今天由市長黃敏惠揭幕，活動自即日起至9月30日，凡居住在嘉義市30歲以上女性民眾，可前往市府合作的80家美容美髮美體美甲店家索取篩檢券。

黃敏惠致詞表示，乳癌和子宮頸癌的發生率和死亡率相當高，因此，婦癌篩檢非常重要。去年接受婦癌篩檢的市民當中，就有6名女性篩檢結果異常，可以及早進一步檢查治療，早日恢復健康。

嘉義市政府衛生局國民健康科長林秀猜告訴中央社記者，居住嘉義市30歲以上女性市民，可以直接前往市府合作的美容美髮美體美甲店家索取免費篩檢券，另也鼓勵店家向顧客宣導篩檢。

林秀猜指出，30歲以上女性市民持篩檢券前往合作醫院或診所接受子宮頸抹片、乳房攝影免費檢查，完成1項篩檢，現場即可領取新台幣100元禮券，完成第2項篩檢再領100元禮券，如以手機掃描篩檢券上QR code，連結網路填寫健康識能問卷，就有機會抽中100元禮券。

另外，再經衛生局確認完成篩檢者符合36歲以上且子宮頸抹片7年以上未檢查資格者，或符合45歲至69歲乳房攝影首次篩檢者，每項再加碼100元禮券。

相關婦癌篩檢活動訊息可上嘉義市政府衛生局網站（https://health.chiayi.gov.tw/cp.aspx?n=6011）查詢。（編輯：方沛清）1110325

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