議員揭軌道起火57分鐘違SOP 北捷允檢討精進

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（中央社記者陳昱婷、劉建邦台北25日電）台北捷運軌道日前起火燃燒，北捷稱僅花4分鐘就處理完畢，不過議員今天揭露，軌道花了57分鐘才滅火，且北捷為避免誤點就違反SOP。北捷表示，將檢討與精進。

台大醫院站前軌道11日上午被發現有少許煙霧，台北捷運公司當時表示，行控中心立即依SOP派人處理，處理時間約4分鐘。民進黨籍市議員簡舒培22日揭露，當時有列車被要求直接通過；北捷回應，起火處為絕緣基鈑內部耐燃橡膠，列車下沒可燃物品，通過符合SOP。

台北市長柯文哲今天在議會被無黨籍議員苗博雅質詢時表示，他對此事不了解、沒有被報告，也沒有看過相關新聞。

苗博雅指出，她調閱資料發現，此起軌道起火事件，從駕駛員回報起火到火源被滅火，共經歷57分鐘，過程中總共有16班列車直接通過火源，沒有依照SOP停下滅火。

柯文哲說，這件事情不正常，列車應該會停止運行，直接開過去應該不符合SOP。

苗博雅表示，依據北捷提供的SOP，若是絕緣設備起火，可允許第1部載客列車通過，站長要攜帶滅火器步行或搭乘下一部載客車前往滅火，滅火後未復燃即恢復運轉，若再度復燃則須停車、滅火後才能通過。

苗博雅質疑，北捷11日上午9時7分得知軌道絕緣基鈑起火後，並沒有站長前往滅火，第2部載客列車還以半自動模式通過，直到第3部列車才由駕駛員獨自持滅火器下車滅火，隨後絕緣基鈑復燃，之後還有14班車通過火源，皆違反SOP。

對於柯文哲詢問「怎麼會有火」，苗博雅說，這已經是柯文哲上任後的第5次，且滅火時間從一開始9分鐘到現在要57分鐘，是因為列車誤點超過5分鐘就要通報，而現在為了不誤點就便宜行事讓它燒，要求北捷遵守SOP，因為旅客生命安全一定比避免誤點更重要。

北捷回應，當時行控中心依據過往營運經驗及SOP綜合研判，考量軌道絕緣基鈑模組失效造成的火花及煙霧，要等基鈑內橡膠燃燒殆盡後才會熄滅，因此在安全可控範圍下，陸續調度列車通過，並安排後續列車進行初期滅火。

北捷強調，過程中皆有安排人員持續監控，在確保旅客安全下執行，並在當天結束營運後更換失效的基鈑模組。相關作業細節將再檢討與精進。（編輯：張銘坤）1110325