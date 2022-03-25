更多編輯台推薦新聞：
男性口服避孕藥將人體試驗 動物實驗成功率99%副作用低
科技

男性口服避孕藥將人體試驗 動物實驗成功率99%副作用低

健保投保上限最快5月調高 13萬人每月多繳116至1939元
生活

健保投保上限最快5月調高 13萬人每月多繳116至1939元

澤倫斯基善用社群溝通抗俄龐大軍力 撼動人心演說精華一次看
國際

澤倫斯基善用社群溝通抗俄龐大軍力 撼動人心演說精華一次看

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
新北新增11名確診個案 曾赴家樂福樹林店、燒肉店與超商
首頁 / 地方

培育新住民二代投入時尚產業 新北產官學攜手

2022/3/25 18:20（3/25 18:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市「新住民國際時尚產學攜手培育計畫」25日宣布啟動，記者會中並安排服飾走秀。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年3月25日
新北市「新住民國際時尚產學攜手培育計畫」25日宣布啟動，記者會中並安排服飾走秀。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年3月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北25日電）新北市府今天與產業界、學界共同簽署「新住民國際時尚產學攜手培育計畫」備忘錄。預計投入新台幣1000萬元培育新住民第二代，4年招收200名學生，並補助獎學金、薦送海外見習。

「新住民國際時尚產學攜手培育計畫」今天開記者會宣布啟動，市府教育局長張明文表示，串聯黎明技術學院、興采實業、財團法人紡織產業綜合研究所，簽署合作備忘錄，培養學生投入時尚產業，具專業技能、國際就業、產業鏈結、國際視野及國際優勢等關鍵能力。

張明文表示，連結產業及民間資源，兼顧升學及就業等職涯發展，協助孩子從高中職向上延伸至大學，預計4年招收200名學生。

教育局說，黎明技術學院服飾設計系提供新住民子女身分的高中職畢業生新台幣5萬元獎助學金，優秀學生可申請3萬元企業菁英加碼補助，更可參加新住民二代培力昂揚計畫出國海外見習，4年預計挹注1000萬元培育國際產學人才。

黎明技術學院校長林明芳表示，期待藉由新住民子女語言優勢、母親文化語彙及新世代設計感，為學校服飾設計注入活水再創新。

興采集團副總張立勳表示，將實務技能導入學校課程是產業人力資源的後盾。

紡織產業綜合研究所所長李貴琪說，台灣時尚紡織發展70餘年，供應鏈完整，目前東協市場蓬勃發展，喜見新北串聯產學、民間資源，打造國際人才。

市長侯友宜在致詞時表示，新北市新住民已超過11萬人，子女有3.4萬人，具備雙語言及跨文化優勢，更是新北市的一股新力量，盼望透過計畫拓展學生的國際視野。（編輯：張銘坤）1110325

新北市政府25日與產、學界簽署「新住民國際時尚產學攜手培育計畫」合作備忘錄，盼培養新住民第二代學子投入時尚產業，記者會上並安排學生帶來精彩服裝秀。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年3月25日
新北市政府25日與產、學界簽署「新住民國際時尚產學攜手培育計畫」合作備忘錄，盼培養新住民第二代學子投入時尚產業，記者會上並安排學生帶來精彩服裝秀。中央社記者黃旭昇新北市攝 111年3月25日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族