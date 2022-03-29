社子島專案住宅 北市：優惠65歲以上弱勢租到終老

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（中央社記者劉建邦台北29日電）台北市議員鍾佩玲指出，社子島開發案已過環評，北市府針對弱勢戶應提出配套措施，像安置等政策。北市地政局今天表示，將優惠65歲以上弱勢戶承租專案住宅到終老。

台北市議會下午召開第13屆第7次定期大會民政部門業務質詢，民進黨北市議員鍾佩玲質詢時表示，社子島開發案去年已通過環評，應陸續提出配套措施，像拆遷安置等。

鍾佩玲說，去年就提案要地政局重新檢討拆遷安置方案，包含拉長居住年限、租金補貼不應以12年為分界點、拆遷安置應納入弱勢邊緣戶，目前狀況為何？

台北市政府地政局長張治祥答詢，已重新檢討社子島開發案配套措施，並提建議方案，市長柯文哲也同意，將優惠65歲以上弱勢戶長者可承租專案住宅至終老，也就是可照顧弱勢長者一輩子。

鍾佩玲追問，經統計社子島弱勢戶約440戶，北市府規劃安置措施措施，不應以年齡區分，建議要普及所有弱勢戶，租金部分應多照顧弱勢戶，至於拆遷安置補助費，弱勢邊緣戶也應比照弱勢戶。

張治祥答詢，因資源有限，北市府僅協助65歲以上弱勢戶長者，至於專案住宅租金沒有變動，並未區分弱勢戶，第1年至第12年有補貼，第13年後分2階段調整，會務實滾動式檢討政策。

地政局指出，社子島開發案安置措施，對於無法承購專案住宅，僅能承租專案住宅者，除保障租期12年，並依家戶、個人所得級距，給予租金補貼100%、90%、80%、50%及15%。

地政局表示，12年期滿後，只要符合社宅資格及弱勢所得級距，可續租12年，總租期最長可達24年，為進一步保障弱勢權益，針對65歲以上列冊弱勢戶，將延長承租專宅優惠至終老。

張治祥說，社子島開發案有設委員會，會依實際狀況進行個案檢討，若當地居民認為無法達成市府相關規定，可提案至委員會，將進行個案檢討，這部分是有討論空間。

社子島開發案1月間通過台北市環評委員會審查，將可開始推動區段徵收等程序。（編輯：李亨山）1110329