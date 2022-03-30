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白天鳳山停電、晚上換左營 台電緊急搶修後復電

2022/3/30 22:59
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（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）高雄鳳山區武林路一帶下午因施工不慎挖損高壓電纜，導致近千戶停電；沒想到晚上左營區博愛二路、富國路等路段又因線路故障，導致400多戶停電，所幸均已搶修復電。

台電鳯山區營業處發布訊息表示，今天下午2時10分，因其他管線單位於鳳山區新富路與武營路口施工時，不慎挖損高壓電纜，造成鳳山區武營路（南至武昌街、北至新富路）、新富路、漢慶街及武林路一帶共945戶停電，直到晚上10時15分搶修完成，全部復電。

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不料，今天晚上左營區部分路段又突然停電，不少左營區網友在臉書發文指街道一片漆黑，「又停電了嗎？」還有網友諷刺說「又是哪隻小動物遭殃？」

對此，台電高雄區營業處發布訊息表示，龍子配電變電所今晚7時33分因線路故障導，造成左營區博愛二路、富國路、富民路、德威街、安吉街、明華一路一帶約400多戶停電。經台電緊急派員搶修，已於晚間10時23分全部復電。（編輯：陳清芳）1110330

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