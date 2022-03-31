台中郵局推限量媽祖郵冊 50冊義賣捐助失依兒童

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台中郵局連續11年與鎮瀾宮合作推出媽祖郵冊，今年推出3D紙雕輔以「同心」主題金箔設計及限量編號的「2022大甲媽祖國際觀光文化節金箔立體郵冊暨個人化郵票」，提供50冊義賣，所得捐助失依兒童。中央社記者趙麗妍攝 111年3月31日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中31日電）大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香，台中郵局今年推出3D紙雕輔以「同心」主題金箔設計及限量編號的「2022大甲媽祖國際觀光文化節金箔立體郵冊暨個人化郵票」，並提供50冊義賣，所得捐助失依兒童。

大甲鎮瀾宮媽祖9天8夜遶境進香活動4月8日起駕，台中郵局連續11年與鎮瀾宮合作推出媽祖郵冊。台中郵局局長陳湘慈、大甲鎮瀾宮董事長顏清標、副董事長鄭銘坤，今天上午在鎮瀾宮大殿舉行媽祖郵冊祈福過火儀式。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

陳湘慈說，郵冊採立體紙雕，利用金箔材質勾勒出媽祖遶境熱鬧相貌，搭配點石成金郵票結合不同媽祖聖像（鎮殿媽、二媽、三媽、正爐媽、副爐媽及湄洲媽等）及鎮瀾宮歷年繪畫比賽得獎畫作，結合藝術家手繪原圖，再輔以文字說明媽祖信仰的力量與文化，展現人情與風景。

台中郵局指出，提供「2022大甲媽祖國際觀光文化節金箔立體郵冊」50冊義賣，發售前由善心人士自行選號認購，每組公益愛心價新台幣2000元，其中編號0001、0168、0666、0888、0999及1688每組3000元起標，所得以認購人名義捐助給鎮瀾兒童家園的失依兒童。（編輯：謝雅竹）1110331