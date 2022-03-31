屏東縣民公園紀錄影片 獲日本國際觀光影像節獎項

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣31日電）屏東縣民公園紀錄影片，獲得「日本國際觀光影像節」（JWTFF，Japan World’s Tourism Film Festival）最佳東亞影像獎，這是縣民公園得到的第13座國際獎項。

縣民公園影像紀錄「Time will tell」從1542件參賽作品中脫穎而出，獲得日本最佳東亞影像獎，這是縣府繼「海與光（我們屏東見吧！）」、「屏東，總是多一度」屏東宣傳影片在日本國際觀光影像節奪得獎項後，再次獲獎。

縣長潘孟安今天在臉書（Facebook）發布好消息，他表示，紀錄影片特別請來一路見證紙漿廠建廠及關廠的廠主任蔡江智擔任主角，帶著屏東老中青幼在縣民公園舞動，一起見證屏東縣民公園的蛻變。

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潘孟安表示，影片裡紀錄日與夜的縣民公園風貌，帶入不同時空背景的屏東記憶，藉由年輕學子與年長者的激盪，代表著屏東世代的傳承，舞者則象徵時間的流動，呈現縣民公園重生的喜悅。

屏東縣民公園的前身是台糖紙漿廠，縣政府將荒廢27年的紙漿廠遺構活化，結合殺蛇溪水岸打造為台灣第一處工業遺構結合水岸的公園，去年2月啟用，1年多來拿到12座國際建築設計大獎。（編輯：黃世雅）1110331