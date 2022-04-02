台南上百隻追人車流浪狗 遭掛鐵管「矯正」

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台南市動保處今年2月開始在會追人車的流浪狗加掛一根30公分鐵管，加掛鐵管目的在於矯正流浪狗習性，呼籲民眾若看到掛有鐵管的流浪狗盡量不要靠近。（台南市動保處提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年4月2日

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（中央社記者張榮祥台南2日電）坊間偶傳流浪狗追人車，台南市動保處開始執行將會追人車的流浪狗加掛鐵管妨礙行動，如今台南有上百隻流浪狗脖子下方有根鐵管，民眾若發現如此裝扮的流浪狗，儘量不要靠近。

台南市動物防疫保護處人員今天告訴中央社記者，台南市動保處今年2月開始在會追人車的流浪狗加掛一根30公分鐵管，先是套上項圈，再以項圈連接鐵鍊及鐵管，目的是妨礙流浪狗行動。

動保處人員觀察，加掛鐵管的流浪狗跑步時，懸掛鐵管會擺動碰撞前腳，多次跑步受到阻礙後，流浪狗就會慢慢改變追人車習性。

目前，動保處已在台南上百隻流浪狗掛上鐵管，這些被戴上「矯正器」的流浪狗，集中在北區、歸仁區、北門區及台南公園，效果良好。

動保處人員說，動保處一旦獲報出現流浪狗追人車，逮獲就直接掛上鐵管再回置原地，但加掛鐵管目的在於矯正流浪狗習性，不會太牢固，有時拉扯後會脫落，以免流浪狗因鐵管卡住而無法動彈。

動保處人員表示，若民眾看到掛有鐵管的流浪狗，儘量避開，也莫以為有人虐待流浪狗。（編輯：黃世雅）1110402