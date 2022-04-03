金門又增1例確診 7旬翁警覺高自行快篩發現

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（中央社金門縣3日電）金門縣COVID-19「零確診」破功後，今天又增1例確診者。縣長楊鎮浯表示，本案為76歲男性，因出現症狀自行快篩陽性，送醫後確診，並新增35名匡列者。總計金門縣目前有3名確診者。

金門縣自從3月31日出現首例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案後，4月1日及今天各增1例。縣疫情指揮中心今天召開緊急會議後，由楊鎮浯率副縣長李增財、秘書長陳祥麟和衛生局長李錫鑫，以直播記者會方式對外說明疫況。

楊鎮浯指出，第3例個案為76歲男性住金城，已打3劑疫苗，昨天晚間因咳嗽、痰多，自行做快篩為陽性，主動聯繫衛生局，由衛生局啟動119送醫，今天凌晨確診，CT值20.8，目前已收住金門醫院負壓隔離病房。

在足跡疫調方面，楊鎮浯說，個案是搭乘3月31日下午2時10分華信航空1287班次自台北返鄉掃墓，除了飛機乘客匡列外，在金門活動足跡初步調查為，1日到東門菜市場、模範街、貞節牌坊、西門里公所和老人會；2日上午到東門菜市場、后盤山和南門里老人會。疫調持續追蹤中。

楊鎮浯指出，第3例目前匡列縣內居家隔離35人，包含飛機上確診者當排及前後2排旅客27人及金門足跡密切接觸者8人，都已陸續到醫院做PCR、入住防疫旅館。

對民眾關切的防疫量能，楊鎮浯說明，金門醫院可提供60個床位，防疫旅館可達138室，足以因應。

此外，金門縣政府發布新聞稿指出，金門地區首例與第2例確診個案，目前住在金醫負壓病房觀察處置，病情尚稱穩定。與這2例密切接觸者，在金門目前共匡列25人，集中在防疫旅館管理，並將加強採檢密度。（編輯：陳仁華）1110403