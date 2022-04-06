班班有冷氣 南市宣布今夏啟用

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南6日電）「班班有冷氣」將上路，台南市已如期今夏前完成全市學校冷氣設備安裝及試運轉。至於使用時機，經爭取考量南部地區特性，教育部也規範「室內攝氏28度C以上」得使用冷氣。

教育部近期公布「公立國民中小學班級冷氣使用及管理注意事項」，為今夏全國啟用「班班有冷氣」政策做好準備。台南市長黃偉哲今天透過新聞稿表示，肯定教育部從善如流，不以月分規範，而是以溫度為基準訂定使用冷氣時機，將要求教育局督導校方做好能源教育，建立學校共同遵循校內節能措施。

教育局長鄭新輝表示，未來學校除室內攝氏28度C以上得使用冷氣設備外；室外噪音嚴重干擾、空氣品質（AQI）高於紅色警示時，亦得使用冷氣設備。

學校於課堂間應落實教室換氣，避免二氧化碳濃度過高；平常上課冷氣使用期間無須開窗，但下課時間應將冷氣轉送風模式，並於教室對角各開窗15公分，促進空氣流通。另外，若班級發生疑似群聚傳染疾病情形，應打開窗戶和使用抽風扇，儘量不使用冷氣，維護學生健康。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

教育局永續校園科表示，這次冷氣裝設也同步推動校園能源管理系統（EMS），包括計費儲值、用電管理、自動需量反應、即時資訊呈現、用電查詢、統計報表、系統管理及資訊安全等。未來不僅利於學校管理用電，降低電費支出外，更設計顯示面板，讓孩子可隨時觀看學校太陽光電發電及學校用電資訊，將節電教育向下扎根。

使用冷氣設備對自然環境及用電負荷也是應關注議題，太陽光電設施及種植樹木可有效解決用電問題及達成減碳目標。依教育局數據，台南市已完成115Mwp太陽光電設施發包，並於去年度種植約3800棵樹木，取得冷氣新增用電及減碳平衡。（編輯：黃世雅）1110406