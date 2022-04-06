客委會與屏科大簽署合作 致力六堆文教、學術發展

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客家委員會客家文化發展中心與屏東科技大學6日由客發中心主任何金樑（左）、屏科大校長戴昌賢（右）代表簽署合作，客委會副主委鍾孔炤（中）在場見證，未來雙方將運用雙方資源，創造合作與交流機會。中央社記者李卉婷傳真 111年4月6日

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（中央社記者李卉婷屏東縣6日電）為展開客家與族群關係、博物館學術研究與文化教育推廣合作，客家委員會客家文化發展中心與屏東科技大學今天進行合作協議書簽約儀式，運用雙方資源，創造合作與交流機會。

客家文化發展中心今天發布新聞稿指出，未來雙方合作將著重在共同專案研究、典藏、教育等計畫，還有研究人員的訓練、實習，以及能力許可範圍內提供館藏資源、圖書文獻等。除簽約儀式外，同時進行「六堆運動會－中堆竹田人文影像巡迴展」開展宣傳，象徵雙方合作正式啟動。

客委會副主委鍾孔炤表示，透過與屏科大的合作發掘更多客家人才與在地文化，並藉由六堆運動會影像展移展，讓來自不同地區的學生了解六堆客家的特色文化，藉以傳承及發揚六堆的精神。

客家文化發展中心主任何金樑指出，近年中心以博物館平台角色積極促成與學術單位合作，這次與屏東科技大學簽署合作協議，期望就六堆生態博物館議題內涵加深強化及多方合作，壯大客家力量。

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屏東科技大學校長戴昌賢表示，每個族群都有其獨特文化，屏科大客家文化產業研究所致力於客家文化與人才發掘，也有助於學校朝多元面向發展。

新聞稿提及，今年正值「六堆運動會」邁入第57屆，客家文化發展中心將典藏有關中堆竹田老照片及歷屆六堆運動會在竹田相關影像，策劃「六堆運動會－中堆竹田人文影像巡迴展」，於3月27日至4月21日期間，在屏科大的圓書與會展館巡迴展出。（編輯：張雅淨）1110406