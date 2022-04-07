疫情升溫 北市擬規劃4行政區停課就全市停課

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本土疫情持續擴大延燒，台北市教育局7日表示，針對高中以下校園防疫，每一行政區若有1/3學校停課，就全區停課，目前研擬規劃若達4個行政區停課，全市將停課，但仍需跟中央及北市府進一步討論。圖為北市中正區一所學校學生在校內操場活動情形。中央社記者張皓安攝 111年4月7日

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（中央社記者劉建邦台北7日電）疫情升溫，台北市教育局今天表示，針對高中以下校園防疫，每一行政區若有1/3學校停課，就全區停課，擬規劃4個行政區停課，全市將停課，但仍要跟中央及北市府進一步討論。

台北市議會教育委員會上午召開會議，北市府教育局長曾燦金等官員列席，國民黨籍台北市議員吳世正質詢，因疫情近期攀升，針對校園防疫規定有無提出新規劃？

曾燦金答詢，因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情升溫，目前遇到最大問題就是學校停課部分，目前規定，若高中以下班級有1名師生確診，全班停課；一校2班以上師生確診，全校停課。

曾燦金說，北市行政區內有1/3所學校出現確診案例，就全區學校停課，已通知校方先準備防疫物資，像快篩劑等，初步規劃，若有4個行政區學校停課，全市將停課，但因規模較大，仍要跟中央及北市府進一步討論。

北市教育局副局長陳素慧事後接受聯訪表示，全市高中以下到小學共286所、幼兒園約600所，初步規劃，若一天內有4個行政區學校因疫情停課，不排除全市停課，因中央已提出下週討論停課標準，屆時將配合中央，再進行調整。

教育局統計，至今天上午9時30分止，高中以下停課學校共20校，包含全校停課8校、部分班級停課12校，共有8345名師生。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天上午在立法院接受媒體聯訪表示，大規模停課會影響小孩受教權，停課標準是否太嚴格，指揮中心將與教育部檢討，下週會定案。（編輯：李錫璋）1110407