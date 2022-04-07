板橋油庫口推都更 知名麵線業者屆時將暫時搬離

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新北市板橋油庫口都更案在住宅及都市更新中心協助下將成立更新會，將連同附近公有地參與都更，進而促進新板特區附近老舊社區加速更新，當地知名麵線業者屆時將暫時搬離現址。中央社記者王鴻國攝 111年4月7日

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（中央社記者王鴻國新北7日電）新北市板橋油庫口都更案在住宅及都市更新中心協助下成立更新會，連同附近公有地都將參與，可促進新板特區附近老舊社區加速更新，當地知名麵線業者屆時將暫時搬離現址。

新北市住宅及都市更新中心經理王憶靜向中央社記者表示，新板特區附近老舊社區中有許多公寓耐震能力不足，油庫口麵線業者所在的一整排公寓屋齡近50年，住戶年齡多是60、70歲，進出不易，在當地住戶發起都更下，迅速就獲得包括油庫口麵線業者等住戶的同意和暫時搬離。

她表示，由於這排公寓欠缺建築線等問題，因此，在住都中心協助，初步獲公寓前方中油等公有地地主同意，未來可望參與，也使這起都更案更具利基。

她表示，都更範圍內約40戶，目前已獲8成以上、共34戶同意，並在2週時間完成前期資金籌集，今天正式委託新北住都中心協助成立更新會，這也是住都中心協助民辦都更案成立更新會的首例。

她表示，連同公有地，預定都更範圍僅2237平方公尺，基地面積不大，目前整合方向希望能擴及後方巷弄，儘量減少當地危老建築，若有必要，住都中心也願協助有意都更住戶。

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新北住都中心執行長汪禮國表示，感謝社區肯定中心的專業與公信力，油庫口案鄰近新板特區，將成為自力更新示範案，未來完工後可帶動周邊都更動能，完善居住環境、改善市容。

汪禮國表示，新北住都中心接受委託協助社區自力更新，從前期的更新會籌組到都更事業的執行，透過包含都更大聯盟在內的各個專業團隊，以及銀行融資、政府機關的溝通協調，到最後成果備查，提供社區一條龍的專案管理服務，要讓新北市民「安穩的住、住得安穩」。（編輯：方沛清）1110407