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三軍總醫院人工智慧機 適時發揮救命

2022/4/8 13:20（4/8 14:16 更新）
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澎湖望安離島許姓男子清明返鄉掃墓，意外發生心肌梗塞，三總AI人工智慧心電圖機發揮成功救命，患者及家屬8日向三總醫療團隊、消防局與望安衛生所等表達感謝。（三總澎湖分院提供）中央社 111年4月8日
澎湖望安離島許姓男子清明返鄉掃墓，意外發生心肌梗塞，三總AI人工智慧心電圖機發揮成功救命，患者及家屬8日向三總醫療團隊、消防局與望安衛生所等表達感謝。（三總澎湖分院提供）中央社 111年4月8日
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（中央社澎湖縣8日電）澎湖58歲的許姓男子清明返鄉掃墓，意外發生心肌梗塞，三軍總醫院以人工智慧機發揮即時救命功能，救回一命，患者及家屬今天對醫院表達感謝。

三總澎湖分院發布新聞表示，澎湖望安離島許姓男子，清明返鄉掃墓，6日因感到頭暈、胸悶、全身無力至望安衛生所就醫。衛生所主任吳文和用AI人工心電圖機檢查，透過三軍總醫院以人工智慧判讀心電圖資料顯示，高度懷疑患者有急性心肌梗塞現象，緊急聯絡快艇後送三總澎湖分院，由心臟內科醫師張大為手術，放置血管內支架，成功打通阻塞，救回一命。

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三總澎湖分院長施宇隆表示，許姓患者到院後，心導管檢查結果符合AI人工智慧判讀，右冠狀動脈遠端95%狹窄，立即執行介入性治療，在三總、澎湖分院與澎湖望安衛生所三方的合作下，成功打通阻塞血管並放置血管內支架，全程約1個多小時目前患者症狀緩解、心電圖恢復正常，患者在短短三天內康復，今天向醫院醫療團隊、消防局與望安衛生所等表達感謝。

三總澎湖分院表示，109年10月起建置「高階心導管室」，三軍總醫院今年起為延伸離島醫療服務，與望安衛生所共同合作裝設AI人工智慧心電圖機，彌補離島衛生所資源不足，此次首度適時發揮救人的功能。（編輯：黃世雅）1110408

澎湖望安離島許姓男子清明返鄉掃墓，意外發生心肌梗塞，望安衛生所以AI人工心電圖機檢查，並透過三軍總醫院人工智慧判讀心電圖資料，及時放置血管內支架，成功打通阻塞，救回一命，患者及家屬8日到院表達感謝。（三總澎湖分院提供）中央社 111年4月8日
澎湖望安離島許姓男子清明返鄉掃墓，意外發生心肌梗塞，望安衛生所以AI人工心電圖機檢查，並透過三軍總醫院人工智慧判讀心電圖資料，及時放置血管內支架，成功打通阻塞，救回一命，患者及家屬8日到院表達感謝。（三總澎湖分院提供）中央社 111年4月8日
三軍總醫院111年起為延伸離島醫療服務，與望安衛生所共同合作裝設AI人工智慧心電圖機，彌補離島衛生所資源不足，以嘉惠離島鄉親。（三總澎湖分院提供）中央社 111年4月8日
三軍總醫院111年起為延伸離島醫療服務，與望安衛生所共同合作裝設AI人工智慧心電圖機，彌補離島衛生所資源不足，以嘉惠離島鄉親。（三總澎湖分院提供）中央社 111年4月8日
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