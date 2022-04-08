雅閣會館群聚未歇 高雄市再擴大採檢娛樂場所7天

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高雄爆發娛樂場所群聚個案，8日起擴大採檢7天至14日。（指揮中心提供）

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（中央社記者洪學廣高雄8日電）高雄爆發娛樂場所群聚個案，6日宣布擴大採檢3天，但因員工到檢率低，且為保護顧客，市長陳其邁今再宣布將針對娛樂場所員工顧客，自即日起擴大採檢7天至4月14日。

高雄今天新增58例COVID-19（2019冠狀病毒疾病）本土病例，且多與雅閣私人會館等特定娛樂場所群聚相關。市長陳其邁下午在防疫會議後記者會宣布，市府基於到檢員工率僅有6成，以及保護顧客2理由，所以將自今天起到14日起，針對特定娛樂場所員工顧客擴大篩檢7天。

此外，對於確診者安置部分，陳其邁也解釋，市府依照分級醫療跟照護作為安置確診個案規劃，目前全市負壓隔離跟專責病房使用率僅有22%，醫療量能充足。第二個則是加強版集中檢疫所，可容納660人，加強版防疫旅館，可容納550人。

衛生局長黃志中說明，高市醫療資源目前共有523間病房，可容納610床（目前仍有410張空床），預計13日可擴增至1525床，20日可擴增至2043床。加強型防疫旅館也有928床。

黃志中指出，市府已成立疫情運籌中心暨區及關懷小組任務編組，由市府各局處組成包含民生組、醫療組、社區組、行政組等。

在確診者醫療分流規劃部分，診所醫院若通報有陽性個案，會先由醫生進行衛教評估，再依結果登錄衛生局資訊系統。若不需要住院照護，無症狀或輕症者可進行在宅照護，期間24小時都有醫師追蹤狀況，無法在宅照護者則安排住進加強版防疫旅館。

黃志中也提到，只要是與確診個案有足跡重疊者，自今天到10日都可以前往世運主場館、三鳳宮、立德棒球場、高雄市立岡山醫院、高雄國軍總醫院、同盟公園等6處社區篩檢站篩檢，每天有3個場次。（編輯：黃世雅）1110408