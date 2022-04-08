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王浩宇宣布退出三民區議員初選 續留高雄努力

2022/4/8 19:02（4/8 19:43 更新）
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日前宣布投入民進黨高雄市三民區議員選戰的王浩宇8日宣布，退出議員選舉，即日起暫停所有競選活動。（中央社檔案照片）
日前宣布投入民進黨高雄市三民區議員選戰的王浩宇8日宣布，退出議員選舉，即日起暫停所有競選活動。（中央社檔案照片）
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（中央社記者曾以寧高雄8日電）日前宣布投入民進黨高雄市三民區議員選戰的王浩宇今天宣布，退出議員選舉，即日起暫停所有競選活動。他表示，接下來會在高雄繼續努力，並全力支持通過初選的黨內同志與夥伴。

前桃園市議員王浩宇今天在臉書說明，因三民區人口減少，議員席次可能將從8席減為7席，當初宣布參選就是為爭取「4+1」過半關鍵席次，因此決定退出。

王浩宇接受中央社記者電訪表示，雖然選委會尚未正式宣布，但整體評估三民區減少的人口很難在5月前補回來。對於未來走向，王浩宇說，自己現在對三民區非常熟悉，接下來會在高雄繼續努力，也會幫助黨內夥伴，希望能把自己的票源轉移給其他「台派」夥伴，守住整體情勢。

對於三民區議員席次是否減少，高雄市選委會說明，目前尚未正式宣布各區市議員選舉席次，預計中選會在5月底統計、交由內政部審查後，在8月選舉公告時一併正式發布。（編輯：郭諭儒）1110408

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