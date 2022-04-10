屏東第一鮪每公斤價錢創新紀錄 佳珍海產11度奪標

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今年屏東「第一鮪」身長208公分、重量210.6公斤，10日在東港魚市場熱鬧拍賣，價格每公斤新台幣1萬100元，創下拍賣會以來單價歷史新高，以總價逾200萬元售出。中央社記者李卉婷攝 111年4月10日

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（中央社記者李卉婷屏東縣10日電）屏東「第一鮪」今天在東港魚市場熱鬧拍賣，在眾多業者競標下，今年拍賣價格每公斤1萬100元，創下歷年以來新紀錄，由東港佳珍海產餐廳以總價逾200萬元奪標，船長樂開懷。

黑鮪魚汛期到來，今年屏東「第一鮪」由琉球籍漁船「榮漁滿號」捕獲，捕魚15年的船長陳金平原本預計捕抓皮刀魚，卻在出港第4天捕撈到黑鮪魚，這意外的驚喜，讓船長火速入港，驗身過關，今天進行拍賣，由屏東縣長潘孟安宣布，第一鮪身長208公分、重量210.6公斤。

拍賣會現場邀集到各家餐廳業者，1000元底標，以公斤計價，餐廳業者先是往前探了探魚隻肥美程度，展開競標，你來我往之下，最後由佳珍海產餐廳董事長蕭受發以每公斤1萬100元奪標，創下拍賣會以來單價歷史新高，「第一鮪」以212萬1000元價格售出。

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佳珍海產餐廳已經是第11度奪標，董事長蕭受發接受中央社記者訪問說，從13歲就開始捕魚，船長出身，知道漁民的辛苦，現在轉經營餐廳，要讓魚貨有好價錢、讓漁民日子都好過，也藉此帶動地方漁業商機。

屏東縣長潘孟安接受媒體聯訪指出，今年「第一鮪」是有史以來第3早捕獲，想嘗鮮的民眾就在佳珍海產餐廳可以吃的到。今天拍賣會後，宣告黑鮪魚文化觀光季的開始，遊客到屏東可以享用海洋文化、在地美食佳餚。（編輯：黃世雅）1110410