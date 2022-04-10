屏小吃部群聚擴大 琉球民宿老闆染疫啟動防疫專船

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

屏東縣10日新增31例本土確診個案，其中包含了小琉球一家民宿老闆，共匡列島上86人，縣府配合啟動防疫專船，將被匡列民眾載送到本島醫院進行採檢。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 111年4月10日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣10日電）屏東縣今天新增31例本土案，其中有20例為天上人間小吃部群聚染疫，小琉球一家民宿老闆在清明節當天也到過後確診，縣府啟動防疫專船，載送被匡列的民眾到本島採檢。

屏東縣長潘孟安與衛生局長施丞貴今天召開「屏東縣嚴重特殊傳染性肺炎應變中心」線上直播記者會，宣布屏東縣10日新增31個COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案。潘孟安說，31例本土中，2例與高雄確診者足跡重疊、4例與花蓮群聚相關、5例有恆春旅遊史與確診者重疊、20例則為天上人間小吃部群聚。全縣匡列404人。

施丞貴指出，天上人間小吃部群聚感染，今天新增20例，已經累計有29人染疫，其中小琉球民宿老闆（案27387）曾經在4月5日的晚間7時許到過小吃部，並待了2個小時，隔天到了高雄後返回島上，採檢確診，Ct值24.4。匡列島上86人，啟動防疫專船載送到本島的醫院進行採檢。

施丞貴說，新增4例與花蓮群聚案相關；案27531、案27532、27533為一組家庭，在清明連假後有恆春旅遊史，與確診者足跡重疊；一對母子（案27385）、（案27386）則是與高雄確診者足跡重疊而採檢確診。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

潘孟安表示，枋寮國小有1名學童確診，因此該班級停課10天，採遠距教學；針對小琉球的部分，啟動防疫專船，將被匡列的民眾送往本島醫院採檢。

潘孟安呼籲，自疫情以來，屏東今天確診數新高，與確診者足跡重疊的民眾，可以到常設性的屏東市國仁醫院、潮州鎮茂隆骨科、恆春南門醫院等3處篩檢站，進行篩檢，若有身體不適，則立即到14家責任醫院檢查。（編輯：黃世雅）1110410