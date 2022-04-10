觀光季防疫 澎湖將徵用公私建物作隔離場所

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（中央社澎湖縣10日電）國內疫情持續升溫，澎湖縣長賴峰偉今天在防疫會議中指示，因應觀光季外來人潮，縣府超前部署，將依傳染病防治法徵用公家或民間建築物作為隔離場所，並對徵用場所訂定補償金機制。

澎湖縣政府發布新聞指出，國內疫情再度擴大，在地鄉親確診輕症或無症狀，可依中央指引居家隔離照護，但遊客如確診，同機旅客同排及前後2排將被安排集中隔離；一旦確診人數多，集中檢疫所將不足，參考雙北模式，依傳染病防治法徵用公家或民間建築物，目前已請立委楊曜協調國軍英雄館及中華電信會館2處作為居家隔離場所，提升防疫量能。

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縣府表示，國內大多縣市出現Omicron確診案例，輕症者或無症狀感染者佔99.68%，針對輕症者隔離居家照護，中央流行疫情指揮中心訂定「COVID-19確診個案居家照護管理指引」。

縣府也將整合衛生、社會、民政、警察、消防、車船、環保、行政、旅遊、教育處等單位，成立「COVID-19個案關懷服務中心」，提供居家隔離者關懷包，並定期關懷、送餐、垃圾處理、消毒等服務。（編輯：陳仁華）1110410