南投首辦全國學生創意戲劇賽 嚴格防疫取消觀摩

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

全國學生創意戲劇比賽11日起首次在南投縣登場，因國內COVID-19疫情延燒，縣府加強防疫措施，取消現場觀摩及頒獎，及隊伍若有確診者全團不得參賽等。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投傳真 111年4月11日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蕭博陽南投縣11日電）全國學生創意戲劇比賽今天起首次在南投縣登場，16天賽程估近4000名好手較勁，但受COVID-19疫情影響，取消現場觀摩及頒獎，若隊伍出現確診者全團不得參賽等高規格防疫措施。

南投縣政府首次承辦「全國學生創意戲劇比賽」，今天開幕到26日於縣府文化局演藝廳展開16天賽程，來自全國173支勁旅近4000名好手會集南投縣，展演各縣市獨具特色的舞台戲碼，可惜受國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，取消現場觀摩及頒獎。

南投縣政府教育處今天發布新聞稿表示，全國學生創意戲劇比賽由教育部指導、國立台灣藝術教育館主辦，分為傳統偶戲類、現代偶戲類、舞台劇類三大項目，分成國小、國中、高中職組，今年由南投縣政府承辦，漳興國小、南崗國中、中興國中、南投國小、平和國小、光華國小、光復國小、草屯國小、名間國小協辦。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

縣政府教育處指出，因應疫情，這次比賽採高規格防疫措施，包含取消現場觀摩、頒獎、競賽過程所有人員全程戴口罩、全館含戶外禁止飲食；另外，以下情形將禁止參賽，包含參賽學校所屬縣市疫情達第3級警戒、參賽者就讀學校出現確診案例正值停課。

以及參賽隊伍若有確診個案，全團不得參賽，若選手所屬學校雖無確診案例，但採預防性停課，受影響班級學生仍可參賽，但要附賽前24小時快篩或PCR核酸檢測證明，相關比賽最新消息可上全國學生創意戲劇比賽官方網站查詢。（編輯：謝雅竹）1110411