台中機車污染AI車牌辨識系統 獲全球智慧50大獎

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台中市環保局以「機車污染AI車牌辨識系統」代表台中市參加「2022全球智慧50大獎」，入選全球50大智慧城市科技應用項目。（台中市環保局提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年4月12日

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（中央社記者郝雪卿台中12日電）台中市環保局開發的「機車污染AI車牌辨識系統」，參加「2022全球智慧50大獎」，入選全球50大智慧城市科技應用項目，為台灣爭光。

環保局今天發布新聞稿指出，全球智慧城市展覽會（Smart Cities Connect）為表揚世界具影響力的智慧城市，自民國107年起，逐年舉辦「世界智慧50大獎」（Smart 50 Awards），今年於4日在美國俄亥俄州哥倫布市舉行頒獎典禮。

環保局表示，這次以「機車污染AI車牌辨識系統」代表台中市參加「2022全球智慧50大獎」（2022 Smart 50 Awards），入選全球50大智慧城市科技應用項目，這是一年一度表揚創新智慧城市項目的殊榮。

環保局指出，「2022全球智慧50大獎」的得獎單位來自世界各地城市，環保局代表台中市參賽，並讓台中市成為台灣唯一的獲獎城市，實屬台灣之光，意義非凡。

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環保局長陳宏益表示，環保局整合軟硬體系統設備並多元應用，自109年起採用科技執法創新作為，結合人工智慧（AI）自動判煙技術與車牌影像自動辨識系統，管制行駛中排煙烏賊車，並同步加強管制未完成年度排氣檢驗的上路機車。

環保局指出，110年利用科技執法等相關稽查管制作為，搭配老舊機車汰換補助政策，共汰除1至4期老舊機車共計6萬931輛，減碳量相當於栽種112萬棵樹木，等同闢建8.5座台中都會公園。（編輯：黃世雅）1110412