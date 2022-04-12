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復康巴士服務有口碑 馬公城隍廟捐贈1輛

2022/4/12 12:35（4/12 14:16 更新）
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為提供身障者便捷完善的服務，馬公城隍廟12日捐贈一輛身心障礙復康巴士給澎湖縣政府，由城隍廟董事長顏敏雄（前左5）代表捐贈，澎湖縣長賴峰偉（前左4）代表受贈。（澎湖縣政府提供）中央社 111年4月12日
為提供身障者便捷完善的服務，馬公城隍廟12日捐贈一輛身心障礙復康巴士給澎湖縣政府，由城隍廟董事長顏敏雄（前左5）代表捐贈，澎湖縣長賴峰偉（前左4）代表受贈。（澎湖縣政府提供）中央社 111年4月12日
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（中央社澎湖縣12日電）澎湖縣長賴峰偉今天在馬公城隍廟捐贈身障復康巴士時表示，澎湖目前有21輛復康巴士，身障者使用頻率日增，今年的服務量將突破4萬人次，為身障者提供便捷完善服務。

馬公城隍廟今天捐贈1輛身心障礙復康巴士給澎湖縣政府，由城隍廟董事長顏敏雄代表捐贈，賴峰偉代表受贈，並致贈感謝狀，縣府社會處副處長陳怡蓁與城隍廟董監事在場觀禮，共同見證。

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賴峰偉表示，馬公城隍廟關心身心障礙者在就醫及福利活動等需求，慷慨解囊捐贈車輛義舉，嘉惠身障民眾，實踐靈應候慈善精神，期許社會各界踴躍付出愛心，讓社會充滿愛與善循環的正能量。

澎湖縣政府社會處表示，澎湖現有身障民眾6000多人，復康巴士交通服務，從民國97年開辦迄今，當時只有2輛，到今年將達到21輛，配置在1市5鄉，提供身障者申請服務使用，今年度服務量可望突破4萬人次，創下歷年新高。（編輯：黃世雅）1110412

馬公城隍廟12日捐贈一輛身心障礙復康巴士給澎湖縣政府，由城隍廟董事長顏敏雄（前右4）代表捐贈，澎湖縣長賴峰偉（前右5）代表受贈，並致贈感謝狀。（澎湖縣政府提供）中央社 111年4月12日
馬公城隍廟12日捐贈一輛身心障礙復康巴士給澎湖縣政府，由城隍廟董事長顏敏雄（前右4）代表捐贈，澎湖縣長賴峰偉（前右5）代表受贈，並致贈感謝狀。（澎湖縣政府提供）中央社 111年4月12日
澎湖目前有21輛復康巴士，身障者使用頻率日增，111年的服務量將突破4萬人次，為身障者提供便捷完善服務。中央社 111年4月12日
澎湖目前有21輛復康巴士，身障者使用頻率日增，111年的服務量將突破4萬人次，為身障者提供便捷完善服務。中央社 111年4月12日
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