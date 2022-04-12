佈建百分百達標 屏東原鄉長照據點完成最後一哩路

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屏東縣政府12日在三地門鄉德文村活動中心舉行「德文文化健康站啟用儀式」，縣長潘孟安表示，希望能讓年輕人安心在外打拚，也讓家鄉的長輩可以終身學習、在地安老。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年4月12日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣12日電）屏東縣政府今天在三地門鄉德文村活動中心舉行「德文文化健康站啟用儀式」，這是屏東原鄉長照據點的最後一塊拼圖，讓長照據點佈建率達100%，全國第一。

啟用儀式由縣長潘孟安主持，他表示，2年前，原鄉地區文健站佈建率達到98.4%，已經是全國最高，但當時只剩德文村沒有設置關懷據點或文健站，心中非常耿耿於懷，因此積極向中央爭取設置，在今天佈建率達百分百。

潘孟安說，過去年輕人為了築夢而離開家鄉，心裡總是擔心家裡的孩子及vuvu（長輩）們，所以自民國103年起，縣府團隊積極建置一部落一文化健康站，把每名長輩及孩子當成家人般照顧，希望能讓年輕人安心在外打拚，也讓家鄉的長輩可以終身學習、在地安老。

原民處長顏成仁表示，因為設置文健站促進了在地就業機會，目前縣內進用在地族人擔任照服員總共有208人，受照顧的長者高達2833人，期望能夠將文健站打造成為部落長者的第二個家。

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原民處表示，為積極推展原住民族長期照顧政策，推動「一社區一據點、一部落一文健站」的目標，縣府自104年設置23個文化健康站、107年增加到38個，108年增加到53個，109年增加至68個文健站。

原民處指出，今年新設4站，其中有3個是由關懷據點轉型為文健站（春日鄉士文部落、獅子鄉丹路部落及中心崙部落），屏東原鄉地區目前已有72個文健站，佈建率高達100%，為全國第一。（編輯：黃世雅）1110412