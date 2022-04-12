屏東添14例確診 縣府強力稽查特殊娛樂場所

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屏東縣12日新增14例本土確診個案，7例與「天上人間」小吃部相關，4例為「可愛」小吃部群聚案，為避免娛樂場所成為群聚感染破口，縣府針對特殊娛樂場所加強防疫查核。（內埔警分局提供）中央社記者郭芷瑄傳真 111年4月12日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣12日電）屏東縣政府今天公佈新增14例COVID-19確診，7例與「天上人間」小吃部相關、4例為「可愛」小吃部群聚，天上人間小吃部群聚感染案累積已達43例，縣府強力查核娛樂場所。

屏東縣政府今天由副縣長吳麗雪召開線上直播記者會，說明COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情及防治作為，她表示，因有學童確診，目前縣內有3間小學共3班停課，205人居家隔離。

屏東縣衛生局長施丞貴表示，7例與天上人間小吃部相關，案28652曾消費、案28313為載送小吃部員工的白牌車司機，另5案為確診者的親友或同事，因接觸而感染，分別為案28312、28522、28523、28651、28819，有2人在居隔期間陰轉陽。

另外，九如鄉可愛小吃部群聚4例，案28309、28817、28818及28821。其中案28309同時在可愛及天上人間小吃部服務。

而案28650為2日確診的保五員警（案24016）同事，居隔期滿前採檢陽性確診。另有2案28524、28820仍在疫調中。縣府表示，今天共匡列202人採檢，有133人居家隔離，自主健康管理69人。

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縣府指出，為避免娛樂場所成為群聚感染破口，屏東縣長潘孟安已責令警察局、衛生局、消防局、城鄉發展處等相關單位，針對特殊娛樂場所加強防疫查核。

另外，縣府表示，繼屏東基督教醫院護理師的疫情解除警報後，再傳出好消息，請育嬰假確診的護理師母子（案27385、27386）及長治鄉一家3口（案27531、27532、27533），2採、3採都陰性，研判已無感染風險，經疾管署副署長莊人祥、傳染病防治醫療網高屏區指揮官陳垚生同意銷號。（編輯：郭諭儒）1110412