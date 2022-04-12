竹市增8例確診 匡列78人採檢及居隔

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（中央社記者郭宣彣新竹市12日電）新竹市今天新增8例確診，衛生局表示，目前匡列同住家人、職場同事、接觸者共78人，進行PCR採檢及居家隔離，而相關足跡陸續完成清消。

新竹市政府發布新聞稿表示，竹市新增8案COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診，2案為受匡列者採檢或居隔對象為案28629、案28631，1案為關東國小延伸家庭感染是案28632。

還有，2案為昨日公布的公司群聚案延伸是案28807、案28809。其餘3案為案28501、案28630、案28808，都是自行採檢或就醫確診。

新竹市衛生局表示，確診案28629為40多歲男性，是案27517（4月10日個案，保母）同住家人。而案28631是未滿5歲男童，為案28164（11日的個案）兒子，經匡列採檢確診。

衛生局表示，案28632是40多歲男性，為案24015（2日個案，關東國小學生）居家隔離接觸者，又因小兒子案24869（4月5日個案），經採檢確診。

衛生局指出，案28807為30多歲女性，與案28809為40多歲女性皆是公司群聚個案的延伸，經採檢確診。

衛生局表示，案28501為30多歲女性、案28630為50多歲女性、案28808為10多歲女性，皆因身體不適，採檢確診。（編輯：張芷瑄）1110412