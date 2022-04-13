新北試收案32人居家照護 保持醫療量能全面備戰

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新北市長侯友宜（圖）13日主持COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫會議時表示，面對疫情的大浪來襲，將全面備戰以迎接大海嘯，以保持醫療量能為主，絕對不能讓醫療崩潰。中央社記者黃旭昇新北攝 111年4月13日

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（中央社記者黃旭昇新北13日電）新北市府今天表示，面對COVID-19疫情的大浪來襲，將全面備戰以迎接大海嘯，以保持醫療量能為主，絕對不能讓醫療崩潰。新北已經由3家核心醫院試營運，收案32名個案居家照護。

新北市COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情會議今天上午舉行，衛生局長陳潤秋表示，目前新北啟動亞東紀念醫院、新北市立聯合醫院、輔大醫院等3家核心醫院試營運居家照護，至12日晚間已試收案32名病患。

教育局長張明文表示，未來教學主軸在於低風險與無風險的學生在學校實體上課，高風險的學生居家學習；以確診者為中心，精準匡列停課範圍，經疫調後密切接觸者才會停課，未來，被匡列者改變為停止實體課程10天。

張明文說，為維持正常教學，教育部公布新的停課標準，新北市政府已召集全新北市校長會議說明新的防疫政策，並以健康、經濟、學習為思考中心，隨時準備好上課名冊，提供將來精準疫調；校長為學校防疫與師生居家照護總指揮，一有疫情立即快速與區公所同步防疫。

警察局長黃宗仁表示，電子圍籬的訊號異常，主要是訊號不良等因素造成訊號異常，經過警方實際查訪後，統計3月3件違規、4月4件違規。

民政局長柯慶忠表示，持續與宮廟保持聯繫，維持降低出巡與遶境，相關宗教活動需要提報防疫計畫。

市長侯友宜表示，新北面對疫情無人可以置身事外，現在是「疫情大浪來了，面對大海嘯的衝擊」，要保持醫療量能為主，他也感謝中央快速回應地方面對居家照護的反映與需求。

副市長劉和然表示，以往疫情用廣篩找出社區隱形傳播鏈確診者以降低黑數，發展過程承擔許多批評，現在防疫思維改變，國際趨勢為經濟並存、生活如常。

劉和然說，現有防疫機制從清零走向與病毒共存的改變，防疫團隊將面臨新的挑戰，全面迎戰支援相關的核心局處，請公務人員隨時自我健康監測、症狀管理。（編輯：李錫璋）1110413