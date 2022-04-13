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議員批違規廣告拆除不力 南市府：已拆逾7萬件

2022/4/13 16:55
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（中央社記者張榮祥台南13日電）年底九合一選舉，中國國民黨台南市議會黨團今天批評市府拆除違規選舉廣告執行不力；市府環保局表示，截至4月8日，全市已拆除違規看板逾7萬件，其中競選廣告4771件。

台南市議會第3屆第7次定期會今天開幕，國民黨團聚焦違規選舉廣告拆除，黨團成員表示，市議會已決議嚴格拆除違規廣告板，但民進黨參選人廣告看板滿天飛，市府圖利民進黨。

台南市長黃偉哲表示，今年是選舉年，議員當然多著重在選區建設及選民議題，市府將會把這些議題作為日後市政精進的重要參考，市府團隊也一定會保持誠意溝通，若有不足，將好好改進。

台南市政府發布新聞稿指出，截至4月8日，環保局在全市37區共拆除7萬3883件違規看板，其中小廣告6萬9112件、競選廣告4771件。

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環保局長謝世傑呼籲業者及各參選人善加利用電視媒體、平面媒體或網路等合法管道宣傳，且依台南市廣告物自治條例規定，向工務局（招牌廣告、樹立廣告）、交通局（遊動廣告）或環保局（羅馬旗幟廣告）等申請合法廣告設置，勿違規張貼設置，以免受罰。

另外，環保局將決定拆除與告發並用，4月1日起除加強拆除，也會依法告發裁處新台幣1200元至6000元罰款，若廣告物有電話號碼，將依電信法規定移送電信單位停話處分。（編輯：陳仁華）1110413

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