花蓮全中運閉門賽 加油團退房率約1成

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（中央社記者張祈花蓮縣13日電）全國中等學校運動會16日至21日將於花蓮縣舉行，因應國內COVID-19確診增多，賽事採閉門賽，不開放觀眾進場，旅宿業者表示，加油團退房數約1成，整體訂房率仍約7成。

全國中等學校運動會將於16日至21日於花蓮縣登場，賽事因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情改為閉門賽，僅開放選手、裁判及工作人員進場，縣府將直播各項賽事，讓民眾減少群聚染疫風險。

花蓮縣旅館商業同業公會理事長張琄菡今天表示，全中運賽事期間，花蓮市區訂房率約6至7成，因賽事照常舉行，選手及裁判住房沒有變化，不過親友、加油團皆退訂，退房比率約1成。

張琄菡表示，雖退訂1成，但很快就有臨時需要住宿的選手補上，整體來說賽事期間訂房率影響不大。

張琄菡指出，公會有發布確診、足跡的花蓮縣標準作業流程，要求各會員務必遵守，並提高環境清消頻率，提供選手安全的住宿環境。

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花蓮縣民宿協會理事長葉陳錦接受媒體採訪指出，除了加強清消，也要求會員對入住遊客落實量測體溫、實聯制等防疫規定。

因比賽場地多設置在校園內，賽事期間花蓮縣國中小停課，22日開學，有家長認為閉幕隔一天就開學，憂心場地清潔時間太短。花蓮縣長徐榛蔚今天在防疫記者會指出，各賽事結束後就會進行消毒，21日閉幕前賽事不多，有預留足夠的消毒時間，學生可如期開學。（編輯：黃世雅）1110413