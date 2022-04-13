北市福民一期社宅131戶動土 預計114年完工

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳昱婷台北13日電）環南市場對面、華翠大橋下方的福民一期社宅工程今天動土，台北市長柯文哲說，預計114年竣工，蓋完有131戶，且與艋舺學園、環南市場及果菜市場改建搭配在一起。

台北市都發局今天舉辦福民一期社會住宅建工程開工動土典禮，都發局住宅工程科長魏國忠說明，福民平宅從67年落成以來，歷經44的年頭終於要更新改建成福民社宅，成為台北市第36個開工的社宅。

魏國忠指出，福民社宅分為2期工程，第1期基地面積約800坪，預計花費新台幣10.15億元，興建地下3層、地上16層共131戶的大樓，房型分為2種2房型，大小從10坪至18坪；第2期基地面積約1100坪，興建207戶，並提供社會局身心障礙社區日間作業服務設施及弱勢市民自立宿舍進駐。

柯文哲致詞表示，台北市正在興建中的社宅有8237戶，今天開工的福民社宅預計114年竣工，並取得綠建築、智慧建築、耐震標章及無障礙4大標章。

柯文哲指出，台北市已規劃在萬華投資超過200億元，改建環南市場及第一果菜市場，另外還有艋舺學園計畫，把這一帶都市更新，而福民社宅則會搭配在一起，作為改變萬華的起點，請大家期待。（編輯：李亨山）1110413