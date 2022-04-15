南市推動工業區事廢多元對策 確保去化量能

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（中央社記者張榮祥台南15日電）因應工業區處理事業廢棄物法令規定，南市府已推估未來10年事業廢棄物產出及去化量能。同時，參考未來焚化爐興建，確保未來產業發展不受事業廢棄物處理量能限制。

因應廢棄物清理法第32條，新設工業區需於「區內」或「區外」規劃設置事業廢棄物處理設施。為確保台南工業發展無後顧之憂，台南市政府環保局今天新聞稿表示，推估包含已開發柳營科技工業區、永康科技工業區、樹谷園區、新吉工業區；開發中的七股科技工業區，以及報編中的綠能產業園區未來10年事業廢棄物產出及去化量能。同時，參考未來台南焚化爐興建計畫，預先盤整可用量能與備援措施並提出因應措施，確保未來產業發展，不受事業廢棄物處理量能限制。

南市經發局表示，為避免台南工業區廢棄物處理量能不足隱憂，多次協調南科管理局、經濟部工業局促成增加處理量能，包括科技部南科園區除原有80公噸/日，規劃再增加160公噸/日，最終處理量能達240頓/日；另台南科技工業區將新設255公噸/日焚化爐、柳營科技工業區亦規劃新設80公噸/日焚化爐(目前辦理環差審查中)，3處焚化爐預計至114年將可增加495公噸/日，事業廢棄物處理量能由現有的330公噸/日提升到825公噸/日。

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經發局說，目前市府開發的工業區事業廢棄物產生量為52.36公噸/日，加上開發中的七股科工及報編中的綠能園區，10年後之事業廢棄物總量約79.32公噸/日。柳科工規畫設置焚化爐計可處理80噸/日，設置完成後將規劃優先處理南市自行開發工業區事業廢棄物，減輕全市事廢負擔。

依經發局數據，在焚化爐興建完成前(111～114年)，以打包暫存方式先行因應，114年後可增加焚化爐去化處理量能495頓/日，將再行逐部去化。現保留約4.77公頃公共設施用地，可暫置8.5萬公噸事業廢棄物，以因應未來經濟發展成長，事業廢棄物處置量需求增加時，仍可逐步暫存事業廢棄物，緩衝事廢處理量能。（編輯：孫承武）1110415