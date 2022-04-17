台南新增10確診 1例感染源待疫調

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（中央社記者楊思瑞台南17日電）台南市今天新增10名COVID-19（2019冠狀病毒疾病）確診個案，其中1例感染源有待疫調，台南市長黃偉哲感謝市民配合迅速控制各傳播鏈擴散，但仍盼大家提高警覺。

台南市政府衛生局長許以霖下午出席市府線上防疫記者會表示，今天新增10名個案中有8名屬於先前公布的傳播鏈相關，1例為雲林縣個案31341接觸者，1例感染源有待疫調釐清。

許以霖指出，新增個案資訊分別為，案33735、33736、33737為台南市某學校個案32352的校園接觸者及親友，33735於15日出現症狀，其餘2人無症狀，3人經匡列採檢後陽性確診。

案33739曾於10日接觸雲林縣個案31341，因案31341於14日確診，案33739被匡列居家隔離，15日出現喉嚨痛、鼻塞、流鼻水症狀前往醫院採檢，昨日PCR陽性確診。

案33740為某科技公司確診個案27112職場接觸者，9日被匡列居家隔離、採檢陰性，14日開始陸續出現喉嚨痛、流鼻水症狀，15日自行使用快篩陽性，安排至醫院採檢，昨日PCR陽性確診。

案33741、33742為昨日公布具北部旅遊史案32362、32363的父母，2人於15日被匡列居家隔離，昨日PCR陽性確診，1人無症狀、1人昨日出現全身倦怠。

案34500為15日公布安南區未滿5歲個案32022的母親、案33058、33059同住家人，15日匡列居家隔離及採檢，且出現喉嚨痛症狀，昨日PCR陽性確診。

案33940為永康區20多歲女性，於15日出現咳嗽、鼻塞、流鼻水症狀前往醫院採檢，昨日PCR陽性確診，感染源疫調中。

案34693為小琉球旅遊團衍生個案、台南市個案31336職場接觸者；案29353於7日在小琉球穀泰泰式餐廳與確診者足跡重疊，10日案29353、30341、30342、30750、31336於KTV聚會，13日案34693與案31336聚餐，14日案34693因案31336確診被匡列，昨日陽性確診。

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許以霖指出，清明節連假後出現的這波疫情，台南市在民眾配合擴大匡列及提高警覺進行快篩情況下，各舊有傳播鏈有陸續收斂趨勢，目前大多能將傳播阻隔在第3層以內，將持續努力迅速阻斷各傳播鏈。

黃偉哲表示，目前國內每天新增確診人數還在增加，台南確診數字下降當然要歸功於所有市民提高警覺與配合各項防疫措施，但市府仍戒慎恐懼面對當下疫情，也希望民眾不要大意，落實戴口罩、維持社交距離與勤洗手等基本原則，該打第3劑疫苗的人也要趕快接種。（編輯：黃世雅）1110417